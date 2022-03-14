Москва, 14 марта 2022, 10:58 — REGNUM Российские фигуристы, тренеры и хореографы не будут номинированы на премии Международного союза конькобежцев (ISU) по итогам олимпийского сезона. Об этом 14 марта сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
Отмечается, что такое решение принято руководством ISU связи со специальной военной операцией России на Украине.
Награждение в рамках премии ISU Skating Awards должно пройти в онлайн-формате летом 2022 года. На ней вручаются награды в номинациях «Самый ценный фигурист», «Лучший тренер», «Лучший хореограф», «Лучший новичок», «Лучшая развлекательная программа», «Лучший костюм» и «За жизненные достижения».
В сезоне-2021/22 российские фигуристы завоевали две золотые медали на Олимпийских играх в Пекине — в женском одиночном катании и в командном турнире, а также выиграли чемпионат Европы и завоевали золотые медали на юниорских и взрослых этапах Гран-при.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Освобождение Украины от фашистов не понравилось Западу, поэтому международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от соревнований.
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