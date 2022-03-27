Оренбург, 27 марта, 2022, 20:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 излечились ещё 1038 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего болезнь победили уже 194 894 пациента. А выявили за всё время пандемии 209 583 случая заражения коронавирусом.

В стационарах находятся 414 граждан, в том числе у 119-ти состояние здоровья тяжёлое. Скончались от ковида уже 3 864 пациента.