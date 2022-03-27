Загреб, 27 марта, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Хорватии на складах в настоящее время хранятся почти 2 млн доз неиспользованных вакцин от новой коронавирусной инфекции различных производителей. Об этом 27 марта сообщили в Хорватском институте общественного здравоохранения.

(сс) bratislavskysamospravnykraj Вакцина AstraZeneca

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По данным института государственного информационного агентства ХИНА, на складе имеется 5450 доз вакцины AstraZeneca, 198 990 доз от Moderna, 59 425 доз от Johnson & Johnson, 1 528 657 доз от Pfizer и 153 445 доз препарата Novavax.

В связи с истечением срока годности уничтожено почти 276 тыс. доз вакцин от COVID-19, из них более 154 тыс. были произведены компанией AstraZeneca.

Среди населения Хорватии заметно снизился интерес к вакцинации. Всего вакцинацию прошли около 57% жителей страны. Ежедневно первым компонентом прививаются не более 150 человек.

ИА REGNUM напоминает, первые для страны факты заражения новой разновидностью штамма коронавируса «Омикрон», которой присвоено обозначение BA.2, зарегистрированы в Хорватии в конце января.

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