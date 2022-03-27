Чернобыль, Украина, 27 марта, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В Чернобыльской зоне отчуждения в результате боевых действий начался пожар — горит более 10 гектаров леса, сообщила 27 марта украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram-канале.

Тимур Железный Чернобыльская АЭС

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"Зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха», — утверждает Денисова.

По её словам, из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся. Она обратилась к МАГАТЭ с просьбой в кратчайшие сроки отправить на Украину экспертов и оборудование для тушения пожара.

Напомним, Вооружённые силы РФ взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской АЭС 24 февраля. В настоящее время военные обеспечивают безопасность станции совместно с украинской охраной, в то время как управление и эксплуатация осуществляются силами украинского персонала.