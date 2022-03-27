Москва, 27 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Новый раунд переговоров России с Украиной пройдет очно 29−30 марта, заявил 27 марта помощник российского лидера Владимир Мединский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29−30 марта», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.