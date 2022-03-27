В США заявили, что слова Байдена о Путине создают огромную проблему
Вашингтон, 27 марта, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Высказывание президента Соединенных Штатов Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине ведет к росту напряженности, сообщил американский сенатор-республиканец Джим Риш.
По его словам, большинство людей, которые не работают с формулировками на постоянной основе, не понимают, что эти произнесенные Байденом «девять слов могут вызвать взрыв».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши высказал оскорбления в адрес Путина. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобными высказываниями Байден только осложняет процесс налаживания отношений РФ и США.
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