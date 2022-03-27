Прага, 27 марта, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Чехия обратится к инстанциям Евросоюза и фармацевтическим компаниям для расширения запасов антиинфекционных средств. Об этом заявил на пресс-секретарь национального министерства здравоохранения Чехии Ондржей Якоб, сообщает 27 марта сайт газеты Právo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Мы обратились в (соответствующие инстанции) Евросоюза и к некоторым европейским фармацевтическим компаниям с просьбой предоставить дополнительные объёмы лекарств и вакцин, предназначенных главным образом для периодических прививок с учётом ожидаемого повышенного спроса из-за эпидемиологической ситуации на Украине», — заявил Якоб.

По его словам, речь в первую очередь идёт о препаратах для лечения гепатита типа C, туберкулеза и борьбы с вирусом ВИЧ.

Реакция властей обусловлена тем, что эпидемиологическая ситуация на Украине значительно хуже, чем в Чехии. Например, в то время как на Украине находятся около 600 тыс. ВИЧ-позитивных, в Чехии таких пациентов насчитывается менее 4 тыс.