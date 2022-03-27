Никосия, 27 марта, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Специальная военная операция РФ на Украине будет иметь различные последствия для экономики Кипра, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью, опубликованном 27 марта в кипрской газете «Филелефтерос».

Кипр

"Прибытия туристов из России и Украины составляли почти 25% от общего числа приезжавших, поэтому инициативы властей по замещению и диверсификации источников туризма являются правильным подходом», — заявила Лагард.

По её словам, учитывая «важность Кипра как центра прямых иностранных инвестиций» в Россию и из России, ожидается, что на острове будут затронуты и «профессиональные услуги, такие как бухгалтерские, консалтинговые и юридические услуги».

«Наконец, на экономику Кипра окажет воздействие инфляционное давление, вызванное более высокими ценами на энергоносители из-за зависимости страны от импорта нефти для производства электроэнергии», — указал она.

В то же время Лагард выразила уверенность, что страна преодолеет проблемы, так как пользуется безопасным евро в качестве собственной валюты и служит деловым центром для региона Ближнего Востока и Северной Африки.

«Прямая связь кипрского банковского сектора с российской экономикой в целом относительно ограничена, и эта зависимость продолжает снижаться», — отметила она.