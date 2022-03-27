Лондон, 27 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Многие предприятия Великобритании начали работать в убыток из-за роста цен на топливо и электроэнергию, передаёт 27 марта Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка топливом

Телеканал приводит слова владельца компании Bury Mini Bus Hire Пола Холта, который оказался на грани разорения.

«Сейчас у меня прибыли вообще никакой нет, приходится ведь покрывать дополнительные расходы на топливо», — заявил предприниматель.

Холт работает подрядчиком местной администрации и исполняет контракт на перевозку детей-инвалидов в школу, тогда как цены на бензин в контракте были зафиксированы в 2019 году.

Таким образом, каждая миля для него идёт в убыток даже с учётом объявленного ранее властями сокращения топливного сбора на пять пенсов.

«Три месяца назад я платил где-то фунт семнадцать или восемнадцать за литр, сейчас цена здесь у нас выросла до 182, даже почти 183 пенсов за литр. Конечно, если у вас десять машин, которые расходуют 60—80 л в неделю, то это получается уже дорогое удовольствие», — рассказал мужчина.

Также своё недовольство высказал управляющий директор Lesters Packaging Билли Хатчинсон.

«Тариф у нас зафиксирован до середины 2023 года — а потом эти 7 тыс. превратятся в 18. А мы ведь во всей производственной цепочке — ещё один из самых низкозатратных элементов в плане энергии», — указал он.