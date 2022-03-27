Кемерово, 27 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 27 марта, на лечении находится 7171 пациент с коронавирусом. Об этом сообщил региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 267 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 481 человек был выписан.

Всего в регионе зарегистрировано 156 597 случаев заражения коронавирусом, 147 188 человек выздоровели, 2238 пациентов скончались.