Воронеж, 27 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Три человека, в том числе двое детей погибли в результате автоаварии в Воронежской области днём 27 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области На месте аварии

Авария произошла около 13:45 на пятом километре автодороги «Анна-Бобров» в Аннинском районе столкнулись Ford Focus и «Лада Гранта», двигавшиеся во встречном направлении.

На месте аварии от травм скончалась водитель «Лады» и двое её несовершеннолетних пассажиров. Водитель иномарки и двое его пассажиров госпитализированы. Известно, что все участники ДТП — жители Воронежской области.

На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства.