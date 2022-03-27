Чита, 27 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 27 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 164 916 (+249 за минувшие сутки). Вместе с тем 152 895 пациентов (+1224 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2616 человек (+3 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 285 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 87 находятся в тяжёлом состоянии (-2 за сутки), 14 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

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