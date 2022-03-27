Симферополь, 27 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поддержал идею проведения референдума в Луганской Народной Республике о вхождении в состав России. Об этом он написал 27 марта в телеграм-канале, комментируя заявление главы ЛНР Леонида Пасечника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Мы, крымчане, полностью поддерживаем стремление героического народа Донбасса к единству с Россией. Именно это стремление и осознание своей принадлежности к Русскому миру, к нашей великой цивилизации помогло республикам выстоять в жестокой борьбе с украинским нацизмом», — написал Аксёнов.

Глава Крыма выразил уверенность, что жители всех регионов России будут рады воссоединению с Донбассом.

«Не сомневаюсь, что воссоединение с Родиной принесет ЛНР, как и Крыму, свободу, развитие и процветание. Раны, нанесенные войной, будут залечены. Колоссальный потенциал Донбасса будет реализован в полной мере. Мы — один народ, мы едины и непобедимы! Своих не бросаем!» — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта глава Луганской Народной Республики сообщил о возможном проведении референдума о вступлении ЛНР в состав РФ.