Курган, 27 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 27 марта с коронавирусной инфекцией госпитализирован 31 человек, выписались по выздоровлении 168. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки выявлено 259 заражённых коронавирусом курганец, на два человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 27 марта выявлено 100 411 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 98 605 человек, скончались 1349 пациентов (на семь человек больше, чем днём ранее).