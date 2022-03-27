Салехард, 27 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 27 марта за сутки госпитализировано 11 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 119 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 790 ямальцев. Заразились коронавирусом 111 человек — на 23 меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых два вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 27 марта зарегистрировано 135 099 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 133 310 человек, 1032 скончались (это на одного человека больше, чем днём ранее).