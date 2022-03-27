Москва, 27 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Полномочия Зураба Церетели на посту президента Российской академии художеств (РАХ) продлены на пять лет. 27 марта об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Valerij Ledenev Зураб Церетели

Переизбрание Церетели на посту президента РАХ состоялось в декабре 2021 года в результате голосования на общем собрании членов академии. 27 марта опубликовано распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина об утверждении Церетели в этой должности.

Российская академия художеств наследует Императорской Академии художеств (с 1757 по 1917) и Академии художеств СССР (с 1947 по 1991). В высший орган РАХ входит 215 академиков и 327 членов-корреспондентов.

Народный художник СССР Зураб Церетели возглавил РАХ в 1997 году. С 1991 года по 1997 год академией руководил Народный художник СССР Николай Пономарёв.