* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввел в Афганистане отдельное посещение парков для мужчин и женщин, сообщает министерство добродетели и порока.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Теперь женщины могут посещать места для отдыха в воскресенье, понедельник, вторник, мужчины — в среду, четверг, пятницу, субботу.

В парках женщины обязаны соблюдать «правило ношения хиджаба», мужчинам же следует не надевать военную форму и не брать оружие с собой.