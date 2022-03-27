Талибы* ввели раздельное посещение парков для мужчин и женщин
* Талибы — запрещённая в России организация
Кабул, 27 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввел в Афганистане отдельное посещение парков для мужчин и женщин, сообщает министерство добродетели и порока.
Иван Шилов ИА REGNUM
Афганистан
Теперь женщины могут посещать места для отдыха в воскресенье, понедельник, вторник, мужчины — в среду, четверг, пятницу, субботу.
В парках женщины обязаны соблюдать «правило ношения хиджаба», мужчинам же следует не надевать военную форму и не брать оружие с собой.