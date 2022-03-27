Кемерово, 27 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Российские военные вправе рассчитывать на нашу поддержку. Такое мнение высказал директор театра для детей и молодёжи Кемерова Григорий Забавин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Сегодня, когда русские солдаты делают свою обычную и даже привычную работу — защищают слабых, защищают беззащитных, борются с нацизмом, уж который раз с фашизмом, с национализмом, мне кажется мы — люди мирные, я вот человек искусства, — должны поддержать их. Они должны чувствовать нашу поддержку. Мы должны, мне кажется, сплотиться все вместе, потому что они ведь делают очень правое дело. И наши военные вправе рассчитывать на нашу поддержку. Просто нужно спокойно дать ребятам возможность делать их очень непростую, нелёгкую, и во многом героическую работу», — сказал Забавин.

Он убеждён, что сейчас важны единство и стойкость.