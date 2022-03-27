Киев, 27 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Щорсом, Песками, Борисполем, Крюковкой, Петровским, Вишневой. Об этом 27 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

289 беспилотных летательных аппаратов,

169 установок реактивных систем залпового огня,

1656 танков и других боевых бронированных машин,

684 орудия полевой артиллерии и миномета,

1503 единицы военной автомобильной спецтехники.