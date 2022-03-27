Киев, 27 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Об этом 27 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Следите за развитием событий в трансляции: «Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Среди них: 2 командных пункта, 3 полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений ВСУ и 20 районов сосредоточения боевой техники.

Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования 26 марта уничтожен склад ракет к ЗРК С-300 и «Бук» в н.п. Плесецкое.