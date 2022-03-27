Киев, 27 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. 26 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к ЗРК С-300 и «Бук» в н.п. Плесецкое, в 30 км юго-западнее Киева. Об этом 27 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Также 26 марта высокоточным оружием уничтожена крупная база горючего в районе Львова.

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами во Львове уничтожены цеха радиоремонтного завода.