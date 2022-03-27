Киев, 27 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. 26 марта высокоточными крылатыми ракетами уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. Об этом 27 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Отмечается, что на данном предприятии осуществлялся капремонт и модернизация ЗРК «Тор» и С-125, радиолокационных станций для ВВС Украины, средств РЭБ, прицелов для танков.

Также 26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе Львова.