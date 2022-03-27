В Челябинской области выздоровели ещё 560 ковид-пациентов
Челябинск, 27 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVIUD-19 выздоровели ещё 560 человек. Об этом 27 марта сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего с начала пандемии в регионе исцелились уже 299 614 пациентов. А выявили коронавирус у 316 332 граждан.
Больных COVID-19 насчитывается 8 014 человек. Скончались от ковида ещё 10 пациентов.