Челябинск, 27 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVIUD-19 выздоровели ещё 560 человек. Об этом 27 марта сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе исцелились уже 299 614 пациентов. А выявили коронавирус у 316 332 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 8 014 человек. Скончались от ковида ещё 10 пациентов.