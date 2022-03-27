Высокоточным оружием уничтожена крупная база горючего в районе Львова
Киев, 27 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. ВС РФ продолжают наступательные действия в ходе проведения военной спецоперации. Об этом 27 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Mil.ru
Игорь Конашенков
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26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе Львова, обеспечивавшая топливом ВСУ в западных областях Украины, а также под Киевом.
Также российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских БПЛА над Щорсом, Новой Басанью, Борисполем, Песками, Петровским, Крюковкой, Вишневой.