Илон Маск задумался о создании социальной сети
Вашингтон, 27 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Илон Маск — американский предприниматель — заявил, что задумался о создании новой соцсети.
(сс) jdlasica
Илон Маск
«Илон Маск, Вы бы рассмотрели возможность создания новой соцсети? Такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна», — спросил один из пользователей.
«Я серьезно над этим думаю», — ответил Маск.