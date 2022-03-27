Вашингтон, 27 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Илон Маск — американский предприниматель — заявил, что задумался о создании новой соцсети.

(сс) jdlasica Илон Маск

«Илон Маск, Вы бы рассмотрели возможность создания новой соцсети? Такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна», — спросил один из пользователей.

«Я серьезно над этим думаю», — ответил Маск.