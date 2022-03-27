Барнаул, 27 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 27 марта 2022 года за сутки выявлен 371 новых носителей (на 8 человек меньше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число тестирований сократилось с 10 859 до 6164 (на 4695 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 524 (+13 за сутки) и 210 663 (+350 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 242 (+2 за сутки). Из них 107 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9937 человек, причём 11 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 954 жителей края (-10 за сутки). Кроме этого, 105 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+5 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 39 620 зараженных коронавирусом (+83 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 260 268 человек, выздоровели 243 080 человек (+495 за сутки).

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