Барнаул, 27 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 27 марта 2022 года вакцинированы 1 390 141 человек (+1324 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

http://www.kosoblduma.ru Вакцина

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Из общего числа привитых 56 663 жителея региона получили первую прививку (-304 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 234 187 (+1190 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 99 291 ревакцинированном (+438 за сутки).

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