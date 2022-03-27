Сургут, Югра, 27 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Из Югры в Гомель (Белоруссия) три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космические сил России доставили более 70 тонн гуманитарного груза. Помощь будет направлена мирному населению Украины, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Оперативный штаб ХМАО Волонтёры Гуманитарного добровольческого корпуса из Сургута

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Груз будет в ближайшее время доставлен жителям населенных пунктов Киевской и Черниговской областей, отмечают в Минобороны. В правительстве ХМАО уточнили, что груз сопровождают 15 добровольцев Гуманитарного добровольческого корпуса.

«Югорчане сами собирают помощь, и они должны быть уверены, что она попадёт в руки тем, кому это надо», — уточнил телеканалу «Вести-Югра» руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сборе гуманитарной помощи участвовали жители и предприятия Ханты-Мансийского автономного округа.