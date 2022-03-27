Элиста, 27 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 80 человек, выздоровел 61 пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 27 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В трёх инфекционных стационарах, развёрнутых в Калмыкии, лечение получают 103 ковид-пациента. Семеро находятся в тяжёлом состоянии.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 49 949 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 48 171 ковид-пациент. Жертвами COVID-19 стали 828 человек.