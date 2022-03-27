Улан-Удэ, 27 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 2960. Выявлено к настоящему времени 134 089 случаев инфицирования, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки диагноз подтвердился у 103 человек.

«Выздоровели от COVID-19 — 1176 85 (+1368) человек, дополнительно снято с наблюдения — 397», — добавили в оперштабе.