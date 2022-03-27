Вашингтон, 27 марта, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Воздержаться от комментариев на острые темы без подготовки в условиях нынешнего кризиса призвал президента США Джозефа Байдена журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман. Соответствующее мнение журналист изложил в авторской статье, опубликованной 26 марта на сайте издания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По мнению Фримана, весь мир был бы в большей безопасности, если бы американский лидер не допускал неподготовленных заявлений по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения. Фриман считает, что во время «международного кризиса» президенту США Байдену желательно меньше выступать на публике. В связи с таким заявлением Фриман отметил, что конституция США не обязывает главу Белого дома выступать с речами, либо давать неподготовленные комментарии.

Как пояснил журналист, он не собирается преуменьшать значение публичных выступлений официальных лиц, но когда речь идёт конкретно об американском лидере, «этот избранный чиновник явно не справляется с задачей». При этом Фриман уточнил, что воздержится от оценок психического здоровья, либо умственных способностей действующего президента США в сравнении с другими мировыми лидерами.

«Конечно, президентское молчание не может стать стратегией на долгую перспективу, но прямо сейчас миру не нужны очередные оговорки Байдена по таким важным с точки зрения последствий темам, как оружие массового уничтожения», — добавил Фриман.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время своей речи в рамках визита в Варшаву президент США Байден допустил несколько спорных утверждений. В частности, намекая на президента России Владимира Путина, американский лидер заявил, что «этот человек не может оставаться у власти».