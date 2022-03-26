Киев, 27 марта, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Хотя бы один процент танков и один процент самолётов запросил у стран-членов НАТО президент Украины Владимир Зеленский, обвинив военный альянс в нерешительности при поставке вооружений. Об этом 27 марта украинский лидер заявил в видеообращении, которое опубликовал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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По словам Зеленского, один процент танков и один процент самолётов, от всего количества, которое «пылится» у НАТО на складах — это именно тот минимум вооружения, который необходим Украине. Украинский лидер указал, что предоставление вооружений Украине — это, по его мнению, позиция большинства стран Европы.

Безопасность Украины, как утверждает Зеленский, равна безопасности всей Европы, поэтому он обвинил военный альянс в нерешительности в вопросе предоставления вооружений Киеву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский раскритиковал членов Евросовета и лишился поддержки Евросоюза в вопросе введения новых санкций против России.