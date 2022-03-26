Эскизный проект спутниковой системы «Гонец» почти закончен в России
Москва, 27 марта, 2022, 01:49 — ИА Регнум. В настоящее время ведутся финальные экспертизы эскизного проекта перспективной спутниковой системы «Гонец». Об этом 27 марта рассказал гендиректор АО «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков.
«Основная часть эскизного проектирования «Гонца» по сути закончилась. Сейчас проходят финальные экспертизы расчетов стоимости, завершение экспертиз по техническим характеристикам и показателям системы», — приводит его слова ТАСС.
Также Черенков отметил, что, согласно договору, данный этап должен закончиться в ноябре текущего года и добавил, что, по сути, эскизный проект уже готов.
Отметим, перспективная спутниковая система «Гонец» должна предоставить связь, включая телефонную, в труднодоступных местах и в том числе — в Арктике, а также обеспечить инфраструктурой для интернета вещей. Предполагается, что в группировку будет входить 28 спутников на низкой околоземной орбите.