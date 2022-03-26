Москва, 27 марта, 2022, 01:49 — ИА Регнум. В настоящее время ведутся финальные экспертизы эскизного проекта перспективной спутниковой системы «Гонец». Об этом 27 марта рассказал гендиректор АО «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков.

Twitter@roscosmos Спутник «Гонец»

«Основная часть эскизного проектирования «Гонца» по сути закончилась. Сейчас проходят финальные экспертизы расчетов стоимости, завершение экспертиз по техническим характеристикам и показателям системы», — приводит его слова ТАСС.

Также Черенков отметил, что, согласно договору, данный этап должен закончиться в ноябре текущего года и добавил, что, по сути, эскизный проект уже готов.

Отметим, перспективная спутниковая система «Гонец» должна предоставить связь, включая телефонную, в труднодоступных местах и в том числе — в Арктике, а также обеспечить инфраструктурой для интернета вещей. Предполагается, что в группировку будет входить 28 спутников на низкой околоземной орбите.