Вашингтон, 26 марта, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, заявившего во время публичного выступления в Варшаве, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти», не имел в виду смену режима. Об этом 26 марта сообщили в Белом доме.

Белый дом

Во время выступления Байден заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что Путин «не может оставаться у власти».

«Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона. Он не имел в виду власть Путина в России или смену режима», — сообщили в Белом доме.