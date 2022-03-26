Москва, 26 марта, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Власти Украины навязывают населению безальтернативные гуманитарные коридоры, несмотря на желание многих людей эвакуироваться в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Украинские власти, продолжая навязывать безальтернативные гуманитарные коридоры, в очередной раз целенаправленно и бесчеловечно лишают своих граждан права на свободу выбора места жительства и перемещения, вопреки желанию простых людей спастись от творимого неонацистами беспредела именно в России», — сказал Мизинцев на брифинге.

Он уточнил, что украинские власти отвергают предложенные Россией инициативы по спасению миллионов мирных граждан, которых нацисты держат в блокированных населенных пунктах в качестве «живого щита».