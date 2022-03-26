Дублин, 26 марта, 2022, 22:01 — ИА Регнум. 26 марта в Дублине на стадионе «Авива» сборная Ирландии по футболу в рамках товарищеской встречи сыграла вничью со сборной Бельгии. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

@cfcunofficial Миши Батшуайи

Забитыми мячами в составе «красных дьяволов» отметились форвард «Бешикташа» Миши Батшуайи (12' Ханс Ванакен) и центральный полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен (58' Торган Азар). Голы хозяев забили Чидозие Огбене (35') и Алан Браун (85' Чидозие Огбене).

Статистика матча (Ирландия/Бельгия)

Удары 9/7

Удары в створ

Владение 39%/61%

Угловые 6/2

Нарушения 10/12

Составы команд:

Ирландия: Кьювин Келлехэр, Шеймус Коулман, Шейн Даффи, Джон Иган, Джон Каллен, Мэтт Доэрти, Джеймс Макклин (Райан Маннинг, 80'), Джеф Хендрик (Алан Браун, 76'), Каллум Робинсон (Трой Парротт, 90'), Джейсон Найт (Уилл Кин, 76'), Чидозие Огбене.

Бельгия: Симон Миньоле, Джейсон Денайер, Дедрик Бойата, Артур Теате (Орел Мангала, 75'), Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Торган Азар, Алексис Салемакерс (Тома Фоке 46'), Миши Батшуайи (Кристиан Бентеке, 83'), Шарль де Кетеларе (Аднан Янузай, 75').