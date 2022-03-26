Степанакерт, 26 марта, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Власти Нагорного Карабаха ввели военное положение в республике. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе главы Нагорного Карабаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«26 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного на территории республики Арцах военного положения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трое военнослужащих Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) погибли в результате удара, нанесенного турецкими беспилотниками Bayraktar TB-2, примененными Азербайджаном.