Вашингтон, 26 марта, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Жители Нью-Йорка жалуются на рост цен на продукты, сообщает телеканал RT, корреспондент которого пообщался с клиентами нью-йоркских магазинов.

Tariq786 Магазин

«Дела не очень. Людям с ограниченным бюджетом приходится непросто. Это тяжело, очень тяжело», — поделилась с журналистом местная жительница.

«Цены высокие. Еда дорогая. Это один из лучших магазинов, если тебе нужны хорошие продукты по средней цене. Но в большинстве случаев сейчас здесь слишком дорого», — рассказал один из покупателей.

Напомним, что к росту цен на продукты привело повышение цен на газ и нефть из-за санкций против России. Ограничительные меры оказали влияние на логистику и сельское хозяйство.