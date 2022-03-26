Жители США жалуются на резкое повышение цен на продукты
Вашингтон, 26 марта, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Жители Нью-Йорка жалуются на рост цен на продукты, сообщает телеканал RT, корреспондент которого пообщался с клиентами нью-йоркских магазинов.
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Магазин
«Дела не очень. Людям с ограниченным бюджетом приходится непросто. Это тяжело, очень тяжело», — поделилась с журналистом местная жительница.
«Цены высокие. Еда дорогая. Это один из лучших магазинов, если тебе нужны хорошие продукты по средней цене. Но в большинстве случаев сейчас здесь слишком дорого», — рассказал один из покупателей.
Напомним, что к росту цен на продукты привело повышение цен на газ и нефть из-за санкций против России. Ограничительные меры оказали влияние на логистику и сельское хозяйство.