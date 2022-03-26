Париж, , 18:26 — REGNUM Во Франции рассматривается возможность строительства нового терминала для приёма СПГ (сжиженного природного газа) в порту Гавра. Для этого власти страны будут работать с энергетическими компаниями, сообщает газета Les Echos со ссылкой на информированные источники.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным издания, предварительный проект плавучего терминала СПГ разрабатывается министерством экологического перехода и энергетическим гигантом TotalEnergies, также в проекте принимают участие GRTGaz (дочерняя структура концерна Engie), а также портовые структуры Гавра, Парижа и Руана.

Однако, как уточнил один из собеседников газеты, окончательное решение по проекту еще не принято.

В то же время глава Комиссии по энергетическому регулированию Жан-Франсуа Каренко отметил, что проект был бы полезен в рамках намерений о снижении энергозависимости от России. По его словам, необходимо получить все необходимые разрешения в кратчайшие сроки, чтобы новые объекты СПГ-инфраструктуры в стране были введены в эксплуатацию в течение года.

По оценкам издания, терминал может принимать до 3,9 млн тонн СПГ из Катара, США и стран Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время французские власти готовятся к «худшему сценарию»: к остановке поставок природного газа из России в Европу или к «срыву» ввоза голубого топлива с российской стороны из-за ситуации вокруг Украины и санкций Запада.

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