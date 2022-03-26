Варшава, 26 марта 2022, 18:11 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда попросил американского лидера Джо Байдена ускорить поставки республике современного вооружения по текущим программам.
Он напомнил, что между двумя странами уже заключены контракты на поставки системы Patriot, ПРО по программе Himars, также есть программа закупок истребителей F-35 и танков Abrams.
Как сообщало ИА REGNUM, Байден прилетел в Польшу 25 марта. В составе американской делегации — госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.