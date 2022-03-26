Варшава, , 18:11 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда попросил американского лидера Джо Байдена ускорить поставки республике современного вооружения по текущим программам.

Анджей Дуда Юлия Гринь

«Я обратился с просьбой ускорить программы закупок», — сказал Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Белого дома.

Он напомнил, что между двумя странами уже заключены контракты на поставки системы Patriot, ПРО по программе Himars, также есть программа закупок истребителей F-35 и танков Abrams.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден прилетел в Польшу 25 марта. В составе американской делегации — госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.