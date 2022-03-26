Грозный, 26 марта, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Ни одна из стран мира, в которых преобладает мусульманское население, не присоединилась к антироссийским санкциям. «Весь Исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла!», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада — трансляция»

От лица тридцати миллионов мусульман России он выразил благодарность этим странам, перечислив государства, не поддержавшие санкции Запада против России.

Политику президента США Джо Байдена Кадыров назвал «сатанинской, отягощенной старческой деменцией», хоть сам американский лидер и «имеет человеческий облик».

«Поэтому как бы Байден и его прихвостни ни помогали Киевскому режиму, мы не оставим на Украине даже запаха нацистов, бандеровцев и шайтанов», — уверен Кадыров.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда выступает за мир, «а всякая нечисть» безуспешно пытается выставить его в плохом свете.

«Я горжусь тем, что являюсь мусульманином и наблюдаю как все мусульмане объединились с нами и выразили свою однозначную позицию против Запада», — заключил глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров говорил о военных успехах Вооружённых сил России в Луганской народной республике. Он уточнил, что в течении последних нескольких дней удалось взять в плен одного снайпера, 3-х артнаводчиков и 3-х бойцов пехоты ВСУ.