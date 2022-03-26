Киев, , 16:42 — REGNUM Киевские власти закупили у оружейного концерна Dynamit Nobel Defense (DND, Германия) 5,1 тыс. противотанковых гранатометов Matador стоимостью €25 млн, пишет 26 марта Bild.

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«2650 единиц оружия уже прибыли в Украину днем 26 марта, остальные 2450 — будут доставлены после завершения работ еженедельными траншами до конца мая», — отмечается в сообщении.

Matador, в отличие от американских Javelin, предназначен для ближнего боя (от 20 до 500 м).