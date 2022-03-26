Курган, 26 марта, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 26 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 17 человек, выписались по выздоровлении 1040. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Всего за сутки выявлен 261 заражённый коронавирусом курганец, на одного человека больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 26 марта выявлено 100 150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 97 905 человек, скончались 1342 пациента (на двух человек больше, чем днём ранее).