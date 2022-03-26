Салехард, 26 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 26 марта за сутки госпитализировано 16 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 118 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

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Выздоровели за сутки 910 ямальцев. Заразились коронавирусом 111 человек — на 14 меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых пять вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 26 марта зарегистрировано 135 011 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 131 610 человек, 1031 скончался (это на одного человека больше, чем днём ранее).