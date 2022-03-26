Тюмень, 26 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксирован 1831 вылечившийся ковидный пациент, 58 госпитализировано с COVID-19. Об этом 26 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на 26 марта коронавирус выявили у 363 тюменца. Это на 44 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 марта коронавирус выявили у 184 532 человек, выздоровели 171 448 пациентов, скончались 4199 (на семь человек больше, чем днём ранее).