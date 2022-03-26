Кемерово, 26 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области управление Федеральной антимонопольной службы России запросило у организаций, реализующих офисную бумагу, необходимую для проверки информацию. Это сделано на фоне большого количества жалоб на значительное подорожание бумаги, сообщили в ведомстве.

Бумага

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«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — уточнили в управлении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе возбуждено дело о заключении антиконкурентного соглашения между поставщиками сахара.

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