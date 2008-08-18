Абакан, 26 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, 23 заразившихся госпитализировали в ковидные стационары.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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«Всего с начала года в Хакасии выявлено 32 670 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 0,8, за 7 дней — 0,7», — добавили в правительстве республики.

Таким образом, по состоянию на 26 марта, в стационарном режиме лечатся 183 ковид-пациента, ещё 404 человека проходит лечение на дому.

За сутки также подтверждено два новых летальных случая от COVID-19. Скончались женщина в возрасте 88 лет и 73-летний мужчина. Общее число жертв коронавируса в республике достигло 2342.