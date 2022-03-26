Кемерово, 26 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 26 марта, на лечение находятся 7387 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки был выявлен 261 случай заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 499 человек.

Всего на территории региона зарегистрировано 156 330 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 146 707 человек, скончались 2236 пациентов.