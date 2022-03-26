Орел, 26 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Почти вдвое вырос уровень трудоустройства в Орловской области в 2021 году по сравнению с 2020-м, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Данные 25 марта привела руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина на заседании Орловского областного Совета народных депутатов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный, безработица, поиск работы, биржа труда

Она сообщила, что в 2021 году в органы службы занятости региона в поиске работы обратились 15,3 тыс. человек, уровень трудоустройства составил 42% — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Более восьми граждан получили статус безработного

Также, согласно приведённым данным, в 2021 году в регионе стабильно росла численность занятость в экономике. Если в первом квартале 2021 года численность занятых в экономике была ниже доковидных значений и составляла 317,3 тыс. человек, то в четвертом квартале этот показатель достиг 343,2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта глава Орловской области Андрей Клычков отчитался о работе правительства региона перед облсоветом. В частности, Клычков сообщил о росте показателей в промышленном производстве Орловской области.