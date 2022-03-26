Кемерово, 26 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Жители Кемеровской области собрали для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик детские вещи, консервы, растительное масло, макароны, крупы, конфеты и печенье, средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства. Вторая гуманитарная колонна уже выехала из региона. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Телеграм-канал «Цивилев. Live» Гуманитарная колонна из Кузбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Кузбасс оказывал и будет оказывать всю необходимую помощь и поддержку жителям Украины, которые находятся в сложных жизненных условиях. Мы на базе «Единой России» организовали сбор необходимых вещей и продуктов, — прокомментировал Цивилёв. — В сборе принимают участие и общественные организации, и коммерческие структуры, учреждения образования. Были случаи, что приходили дошкольники с родителями — приносили игрушки и конфеты для детей Донбасса».

Грузовики доставят гуманитарную помощь в Ростовскую область, где размещены пункты временного размещения беженцев из Донбасса.